El CIS sitúa al PSIB como primera fuerza en Baleares y al PP por detrás de Vox y Cs, con el mismo apoyo que Pacma

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión realizado en marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con entrevistas hechas antes de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus, sitúa al PSIB como primera fuerza en Baleares en unas hipotéticas elecciones generales, y relega al PP a las últimas posiciones, por detrás de Vox y Cs y con el mismo porcentaje de votos que Pacma.

En concreto, el CIS en Baleares otorga al PSIB el voto de un 14,8% de los encuestados, seguido de Unidas Podemos con un 6,6%. A continuación sitúa a Vox con un 4,9%, a Cs con un 3,3% y finalmente al PP y Pacma con un 1,6%.

Con todo, a la hora de leer estos datos, cabe destacar que la mayoría de los encuestados (42,6%) en Baleares todavía no tiene decidido a quién votarían en unas nuevas generales, un 13,1% no votaría y un 8,2% prefiere no contestar.

Sumando voto y simpatía, Cs sobrepasa a Vox y se coloca en el tercer puesto en cuanto a apoyo, pero el resto de posiciones se mantienen iguales.

En el conjunto de España, el CIS otorga al PSOE una nueva subida en estimación de voto y le sitúa en el 31,9%, un punto más que en febrero y ya cuatro puntos por encima de su resultado de las generales del 10 de noviembre.

Con esa subida, el PSOE amplía a 12,9 puntos su ventaja sobre el PP, aunque los 'populares' suben siete décimas respecto a febrero.