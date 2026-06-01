Los ciudadanos de Baleares destinan el 64% del salario al alquiler

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Baleares destinaron el año pasado, de media, el 64 por ciento del salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior, según datos de Fotocasa e Infojobs.

Con estos datos, el archipiélago es la tercera CCAA en la que sus residentes tienen que destinar más parte de su salario a la renta, después de que los sueldos subieran un 2,3 por ciento y los alquileres un 7,1 por ciento.

La directora de Estudios y portavoz del portal, María Matos, ha señalado que 2025 ha marcado un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España.

Según ha explicado, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. "Destinar el 50 por ciento del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control", ha recordado.