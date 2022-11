Ciudadanos considera que la segunda planta de osmosis de Mahón es un "engaño a la ciudadanía"

MENORCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Mahón, Marisa Pons, ha anunciado que su formación no apoyará la moción sobre la construcción de una segunda planta de ósmosis, que este jueves presentará en el pleno municipal el equipo de gobierno, al considerar que se trata de un "engaño a la ciudadanía".

"No vamos a respaldar una propuesta que es claramente electoralista y que habla de una cuestión que unos y otros partidos han prometido muchas veces y han incumplido sistemáticamente cuando han gobernado", ha apuntado Pons.

En ese sentido, la regidora de la formación naranja ha subrayado que "ni siquiera saben dónde pondrían esa segunda planta de ósmosis", por lo que ha descartado participar en "un nuevo engaño a la ciudadanía".

"La ciudadanía paga por recibir agua sana y no lo es, paga por recibir agua potable y no lo es, y medio Mahón se encuentra en esa situación desde hace años, así que no estamos dispuestos a participar en un nuevo engaño a quienes nos eligen para velar por sus intereses", ha concluido.