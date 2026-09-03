Ciutadella acatará la resolución judicial que obliga a restablecer la circulación en la plaza des Born

MENORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha anunciado este jueves que acatará la resolución judicial que obliga a restablecer la circulación y los aparcamientos en la plaza del Born, aunque ha matizado que continuará trabajando para recuperar la zona como un espacio destinado a las personas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 del Tribunal de Instancia de Palma ha desestimado el recurso de revisión interpuesto por el Consistorio contra el decreto de 7 de julio de 2026 y ha confirmado la ejecución provisional de las medidas cautelares que obligan a devolver la plaza des Born a la situación anterior a julio de 2025, ya que contra esta resolución no se puede interponer ningún recurso.

No obstante, el equipo de gobierno ha considerado que la reordenación "ha sido un acierto" y ha recordado que se trata de un compromiso electoral en el que se ha trabajado durante mucho tiempo, "siempre con el objetivo de defender el interés general".

El cumplimiento de la resolución supondrá volver a habilitar los aparcamientos de la plaza des Born. Desde el Ayuntamiento han informado que estas plazas serán de libre disposición y no tendrán un horario regulado, ya que la ordenanza de tráfico vigente no prevé en este espacio ni una zona de estacionamiento regulado ni una zona verde.

También se recuperarán las zonas de carga y descarga que existían anteriormente, situadas junto a la entrada de la calle Major des Born y delante del edificio de Correos.

En cuanto a las terrazas de los establecimientos de restauración, las licencias de ocupación de la vía pública tendrán que ser revocadas en cumplimiento del mandato judicial. Estas terrazas no podrán volver a autorizarse mientras no se modifique la ordenanza correspondiente, ya que la normativa actual no prevé su instalación sobre las aceras.

El Ayuntamiento continúa defendiendo que existen actos administrativos suficientes para habilitar la reordenación de la plaza des Born. "Entre estos actos se encuentran la ordenanza de tráfico, aprobada a principios de junio de 2025, y la modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública", han subrayado.

Asimismo, han matizado que, en estos momentos, el tribunal de lo contencioso-administrativo todavía no ha resuelto el fondo de la cuestión, es decir, si existe o no el título habilitante para llevar a cabo esta reordenación. El equipo de gobierno considera que este título sí existe y recuerda que la recuperación de la plaza para los peatones ya estaba prevista en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Ciutadella.

Por otro lado, el Consistorio ha destacado que, durante todo el proceso de negociación, ha mantenido el silencio solicitado por los demandantes y ha actuado con "lealtad y respeto" a la confidencialidad de las conversaciones. No obstante, han criticado que las personas demandantes no hayan querido comparecer públicamente ni acceder a mantener ninguna reunión directa con los representantes municipales, sin facilitar la celebración de encuentros que permitieran acercar posiciones.

En este contexto, el Ayuntamiento ha considerado que "la imposibilidad de llegar a un acuerdo no es atribuible a una falta de voluntad municipal, sino al mantenimiento de una condición innegociable: la de mantener la parada de autobús en la plaza dels Pins, que los mismos juzgados habían rechazado".

De este modo, el equipo de gobierno ha hecho un nuevo llamamiento a los demandantes para que atiendan las razones de interés general que justifican mantener la plaza des Born tal como se encuentra desde julio de 2025, retiren la demanda y desistan de la petición de medidas cautelares.