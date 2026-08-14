Ciutadella activa restricciones de agua ante la situación de prealerta por sequía

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MENORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha activado las medidas previstas ante la situación de prealerta por sequía, con una clara tendencia a llegar al estado de alerta.

Las medidas para reducir la demanda de agua, minimizar los efectos de la sequía, evitar el deterioro cuantitativo y cualitativo de las masas de agua y asegurar la disponibilidad se enmarcan en el Plan de Gestión Sostenible del Agua, ha informado el Ayuntamiento.

Estas incluyen limitar el riego de jardines y evitarlo entre las 08.00 y las 20.00 horas, requerir a los propietarios de viviendas aisladas con pozo propio una reducción obligatoria del 10 por ciento del consumo, valorar la reducción de la presión de la red de distribución durante el horario nocturno y permitir la limpieza de vehículos con agua potable únicamente en instalaciones dotadas de sistemas de recuperación de agua.

En cuanto a las fuentes ornamentales, las municipales funcionan con circuito cerrado y, por tanto, no desperdician agua. Por otro lado, los lavapiés y las duchas de las playas de Ciutadella permanecen cerrados desde hace dos temporadas.

Paralelamente, se promoverá el uso responsable del agua en las instalaciones municipales, con medidas como la implantación de elementos de fontanería eficiente y de bajo consumo y la intensificación de mejoras en las instalaciones interiores.

También se valorará reforzar las tareas de detección de fugas en la red de distribución y agilizar sus reparaciones.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que el plan incorpora igualmente medidas dirigidas a los grandes consumidores. La última modificación de la ordenanza fiscal establece tramos de importe superior para los grandes consumidores, mientras que el requerimiento para que elaborasen planes de usos eficientes del agua se efectuó en 2025.

Además, han remarcado que entre las actuaciones para incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos figura la recuperación y construcción de grandes aljibes de pluviales para usos urbanos.

En este ámbito, ya se ha recuperado el aljibe de la zona verde de la avenida Mascaró Passarrius, con una capacidad de 1.000 metros cúbicos.