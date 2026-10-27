Cladera acusa al PP de "entregarse totalmente a Vox" y alerta de los "retrocesos" que supondría su gobierno

Archivo - La candidata al Senado por Acord de Progrés per Mallorca, Catalina Cladera. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por Acord de Progrés per Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado la "creciente dependencia" del PP respecto a Vox y ha advertido de que las próximas elecciones "serán decisivas" para determinar si el país "continúa avanzando o entra en una etapa de retroceso".

Según ha apuntado el PSIB este martes en un comunicado, Cladera ha afirmado que los 'populares' "ya están asumiendo las exigencias de la extrema derecha, antes incluso de un eventual acuerdo de gobierno", a raíz del pacto entre las dos formaciones de confluir en una sola candidatura en las cuatro circunscripciones al Senado en Baleares. A cambio, Vox ha nombrado a la valenciana Belén Bordils como número dos de la lista del PP de Mallorca al Senado.

La socialista ha advertido que esta alianza en el Gobierno comportaría "un retroceso en pensiones, salario mínimo, servicios públicos, estado del bienestar, memoria democrática y lengua" y ha pedido a los mallorquines que "sean conscientes de lo que está en juego en estas elecciones".

En contraposición, ha reivindicado la candidatura al Senado que ella defiende y ha asegurado que se basa "en las políticas de progreso que han hecho avanzar a Mallorca y en gente comprometida con esta tierra".

Finalmente, Cladera ha hecho un llamamiento a la participación y a la movilización ante unos comicios que considera que tendrán lugar en "un momento histórico crucial". "Nos jugamos seguir avanzando o ir hacia una involución. Lo primero que tenemos que conseguir es un gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez al frente para continuar progresando como país", ha insistido.

Por su parte, en declaraciones a los medios en el Parlament, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado la estrategia electoral de los 'populares' y ha afirmado que el PP ha elegido a Vox como su "aliado natural" al integrar a sus miembros en las listas bajo las siglas del PP.

Según Apesteguia, esta decisión implica que el PP de Mallorca asume la presentación de una candidata ajena a la isla, cuyo perfil define como "contrario a la autonomía, a la lengua catalana y negacionista del cambio climático". "Está en contra de la convivencia real y no tiene ni idea de lo que necesitan los mallorquines", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "les costará mucho explicar este pacto" y ha criticado que hayan "vendido 50 años de trayectoria política por una silla en el Senado". "Queda claro que el proyecto de Marga Prohens es que Santiago Abascal sea vicepresidente de España", ha concluido.