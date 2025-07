Cladera afea a Galmés su "silencio" ante la "aberración legislativa" del Govern para legalizar viviendas en la Serra

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha afeado al presidente insular, Llorenç Galmés, su "silencio" ante la legalización de viviendas en la Serra de Tramuntana, que ha calificado de "aberración legislativa" del Govern.

En el pleno insular de este jueves, los socialistas han lamentado el rechazo de PP y Vox a dos mociones para revertir la "amnistía urbanística" y eliminar las nuevas bolsas de plazas turísticas, según ha informado el PSIB en nota de prensa.

En concreto, los socialistas pedían que el Consell, como institución competente, elevara su negativa al Govern por estas disposiciones y, por otro lado, dejara sin efecto la creación de 500 nuevas plazas turísticas en edificios protegidos y el cierre de las dos bolsas de plazas turísticas que permitirán la comercialización, aseguran, de 90.000 plazas que estaban destinadas a desaparecer.

Las dos iniciativas han sido rechazadas con el voto contrario de PP y Vox lo que, según han criticado, "deja al Consell de Mallorca como simple espectador" de las decisiones que toma la presidenta del Govern, Marga Prohens, que afectan Mallorca y las competencias de la institución insular.

La portavoz socialista ha lamentado la actitud del PP que, a su criterio, "se explica" por las cesiones hechas a cambio de la aprobación de los presupuestos autonómicos, así como el "silencio" de Galmés que, ha afeado Cladera, "incluso se ha ausentado del pleno en el debate de la moción: se esconde y está avergonzado".

"Si no hubierais cedido a Vox, ahora no estaríamos hablando de amnistía urbanística en la Serra, porque no lo llevabais en el programa electoral", les ha dicho, para después lamentar que la regularización de viviendas en la Serra supone "barra libre a la construcción ilegal".

En este sentido, según Cladera, se ha tardado muchos años en construir una sensibilización sobre la conservación de la Serra de Tramuntanta que ahora "se cargan de repente".

En relación con la moción sobre las plazas turísticas, la consellera socialista Juana M.Adrover ha señalado "la duplicidad del mensaje" del PP de Galmés y el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez cuando "promueven medidas que incrementan la presión turística en lugar de reducirla". "Dicen una cosa y hacen la otra", ha reprochado.

En la sesión del pleno del Consell este jueves se ha despedido el portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, que deja la institución insular. Cladera ha destacado la "proximidad" del ecosoberanista y ha recordado todas las discusiones mantenidas con el objetivo de "hacer grande esta tierra".