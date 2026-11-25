Cladera (PSIB) Pide Una Mayoría Progresista Que Permita "Frenar Los Discursos Reaccionarios" - PSIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, la socialista Catalina Cladera, ha defendido que la mejor manera de "frenar los discursos reaccionarios" es que una nueva mayoría progresista gane las elecciones generales del domingo.

De este modo se ha expresado este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, durante su participación en una jornada de 'puerta a puerta' en Son Ferrer (Calvià).

Cladera, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha dedicado la mañana a "escuchar directamente a los vecinos y a trasladarles las propuestas de las candidaturas progresistas".

La candidata ha considerado que el 25N es una jornada de "reivindicación, memoria y compromiso con todas las mujeres que han luchado por sus derechos y libertades".

"Los derechos de las mujeres no han sido concesiones gratuitas. Hna sido conquistados gracias a décadas de movilización, compromiso y valentía. Hoy los tenemos que defender con la misma determinación con la que se consiguieron", ha subrayado.

La socialista ha sostenido que estos avances "no pueden darse por garantizados ante el auge de formaciones que niegan la violencia machista".

"Nos encontramos en un escenario electoral donde hay partidos que niegan la violencia machista o niegan la lucha contra ella, y eso nos preocupa", ha dicho. Ha criticado que el PP "abrazada esos votos" y ha vaticinado que "acabará comprando sus postulados".

"Quiero llamar especialmente al voto de las mujeres, de las mujeres que seguimos luchando y reivindicando este día para combatir la violencia machista", ha subrayado. A su modo de ver, la mejor manera de frenar los discursos reaccionarios" es una nueva mayoría progresista en las Cortes.

"Nos jugamos muchísimo, nos jugamos seguir avanzando en los derechos y libertades, consolidar todo aquello que hemos avanzado y defender todo lo que hemos conseguido, que nos ha costado muchísimo. No estamos dispuestas a que nadie nos lo robe", ha insistido.