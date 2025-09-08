Club de lectura Carme Riera: inscripciones abiertas en Palma hasta el 26 de septiembre

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha abierto, hasta el próximo 26 de septiembre, las inscripciones al Club de Lectura de Carme Riera, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El Club de Lectura, dirigido por Irene Zurrón, ofrecerá la posibilidad de leer tres obras de la autora. Así, en torno a las actividades organizadas con motivo de la celebración de los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de Carme Riera, el IEB ha abierto este lunes el plazo para inscribirse en este club programado desde el 13 de octubre al 15 de diciembre en Palma.

El primer encuentro será el próximo 13 de octubre, con la obra 'Temps d'innocència'; la segunda se hará el 3 de noviembre, con el libro 'La meitat de l'ànima', y la tercera será el próximo día 1 de diciembre, con la obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora'. Todos los encuentros serán a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Palma, Can Sales.

Como conclusión del club, el próximo 15 de diciembre a las 19.00 horas, en el Arxiu del Regne de Mallorca, tendrá lugar un encuentro con la autora, Carme Riera.

El plazo de inscripciones estará abierto hasta el 26 de septiembre y se podrá hacer en la Biblioteca Pública de Can Sales y en los centros de catalán del IEB. Toda la información se podrá encontrar en la web llengua.iebalearics.org.