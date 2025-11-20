El Club Náutico de Palma acogerá el próximo lunes el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana

Presentación del V Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciutat de Palma con Producto Local. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Club Náutico de Palma acogerá el próximo lunes 24 de noviembre el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciutat de Palma con Producto Local.

El certamen, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros Establecidos en Baleares (Ascaib), ha sido presentado este jueves por la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate.

La regidora ha considerado que el campeonato situará a la ciudad como "un referente en innovación y excelencia gastronómica" y ha agradecido la dedicación de Ascaib en su organización.

"Es un orgullo apoyar iniciativas que promueven valores fundamentales para la ciudad, como el uso del producto local, la sostenibilidad, la promoción del sector gastronómico y la creación de nuevas oportunidades para profesionales y estudiantes de cocina", ha dicho.

En esta línea, ha invitado a la ciudadanía a participar y descubrir las propuestas veganas "innovadoras, respetuosas con el entorno y estrechamente vinculadas al territorio".

Amate, por su parte, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada en eventos como este y ha sostenido que "promover el consumo local no es solo una cuestión económica, es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, la preservación de oficios tradicionales y el mantenimiento de nuestras señas de identidad cultural".

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el restaurante Tast del Club Náutico de Palma será el "epicentro de la innovación culinaria sostenible" a partir de las 17.00 horas del lunes.

La entrada al evento, que reunirá a chefs de toda España, es gratuita hasta completar aforo.