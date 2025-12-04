La cocinera Cristina Sánchez obtiene el primer premio del certamen Chef Joven 2025 del IBJove - CAIB

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cocinera Cristina Sánchez, de 20 años, ha obtenido el primer premio en el certamen Chef Joven que ha concedido el Instituto Balear de la Juventud (IBJove) este jueves en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares.

Era la primera vez en la historia que se concede un galardón en esta categoría, dentro del programa Art Jove, según ha subrayado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

La cocinera, que ha obtenido este año el título de auxiliar de cocina en Mater, recibe 1.500 euros en metálico y 2.100 euros para poder asistir a un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2026.

La entrega de los galardones ha corrido a cargo del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern; y el director del IBJove, Tomás Amer.

El jurado, formado por los cocineros Miquel Calent (presidente) y Tomeu Caldentey, la empresaria Xisca Pocoví, la periodista especializada Lydia Larrey y la secretaria del certamen, Natàlia Rabassa, han considerado merecedores del segundo premio a Pablo Izquierdo y a Carlos Zafra, que obtienen 750 euros cada uno.

Además de los ganadores, los finalistas han sido Jorge Lozano, Penélope Paz, Alba Rascón y Cati Vigo. Los concursantes debían cocinar un plato que debía llevar obligatoriamente cerdo, vino tinto con DO y patata, todos productos de las Islas.

Durante el acto, el público asistente ha podido probar y votar la mejor tapa hecha con 'galleta d'oli', que han realizado otros cocineros que se presentaron en el certamen y que no han accedido a la final. La ganadora ha sido la tapa elaborada por Claudia Bonilla.