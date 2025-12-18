Codony señala que "hará lo posible" por cerrar la internalización del personal de IB3 antes del verano de 2026

El director general de IB3, Josep Codony, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha indicado que "hará lo posible" para que la internalización del personal de IB3 se finalice antes del verano de 2026.

De esta manera ha respondido el representante del ente público en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisió de les Balears, al ser preguntado por la diputada del PSIB Mercedes Garrido sobre el destino de los remanentes generados en 2025, como 2,9 millones de euros que se habían presupuestado para el pago de los atrasos del proceso de integración.

Codony ha señalado que "confía" en que la internalización se pueda tener "cerrada y hecha" para estas fechas para que el personal "esté tranquilo", aunque ha reconocido que este compromiso lo hacía "con la boca pequeña" porque depende de la Dirección General de Función Pública.

"No quiero hacer nada que no esté supervisado por Función Pública. Se ha avanzado mucho en este tema, como el encuadramiento profesional que hacía tres años que coleaba y se ha podido cerrar, por lo que ahora se trabaja con el comité en la internalización", ha mantenido.

Asimismo, ha aseverado que los remanentes de tesorería de 2025 destinados inicialmente a la internalización, se reinvertirán el año que viene cuando sea efectiva.