La colaboración entre Ayuntamiento de Calvià y el Consell posibilita ejecutar mejoras en pista de atletismo de Magaluf - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca ha posibilitado la ejecución de importantes obras de mejora en la pista de atletismo de Magaluf - Joan Munar Martínez.

Así lo han informado el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca, este lunes, en sendas nota de prensa, en las que ambas instituciones han señalado que el resultado de esta colaboración es que la instalación luce en estos momentos como una de las mejores en su segmento dentro del territorio nacional.

El proyecto parte con la convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad física por medio de ayudas a la creación de nuevas instalaciones deportivas y mejora de las existentes, por valor de 12 millones de euros, realizada por el Consell de Mallorca el pasado agosto de 2024.

El Ayuntamiento de Calvià presentó diferentes proyectos de mejora de las instalaciones deportivas municipales, destacando el de la pista de atletismo de Magaluf - Joan Munar Martínez.

El importe total presupuestado para todas las actuaciones solicitadas ascendía a 800.880,54 euros. El Ayuntamiento de Calvià asumió la cantidad de 407.663,64 euros, mientras que la subvención otorgada por el Consell de Mallorca ascendió a 393.216,90 euros, que no sólo llegan al atletismo sino también a las luminarias y sistemas de riego de los campos de fútbol.

Una de las actuaciones finalmente llevadas a cabo gracias a la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca fue la remodelación de la pista de atletismo de Magaluf - Joan Munar Martínez (388.950,19 euros).

Entre las mejoras que se han ejecutado en este circuito de atletismo de referencia, se encuentran la pavimentación del módulo interior de atletismo (900 m2) por un valor de 104.501 euros; la sustitución del pavimento perimetral de césped artificial de la pista exterior (3.211,72 m2), al cual se han destinado 136.039 euros; la sustitución de la valla perimetral de separación con el foso para aumentar la seguridad, inversión que han costado 55.545 euros, y, finalmente, la adquisición e instalación de un nuevo video marcador LED exterior de 18 m2 por valor de 92.864 euros.

Otras actuaciones que se han llevado a cabo en el municipio han sido el cambio focos LED en diferentes campos de fútbol --campo de fútbol 11 Pas de ses Llebres de Peguera, campo de fútbol 7 y 11 de Santa Ponça, campo de fútbol 7 de Son Caliu y campo de fútbol 11 Julián Ronda de Costa d'en Blanes--, por valor de 208.695,37 euros; el sistema de riego del campo de fútbol de Peguera, que ha costa 60.500,00 euros; mejoras en el vaso de la piscina de Peguera, por 115.207,48 euros y el equipo de electrólisis salina en la piscina de Santa Ponça, con un coste de 27.527,50 euros.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañado del director insular, Toni Prats, junto con el alcalde del Ayuntamiento de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el regidor y el técnico del Institut Calvianer de l'Esport, Joan Amengual y Jaume Thomàs, han visitado las reformas hechas en la pista de atletismo.

Bestard ha señalado que "con esta subvención el Consell impulsa las políticas de colaboración con las entidades locales de Mallorca, pero, sobre todo, llega a los ciudadanos con unas instalaciones deportivas públicas seguras y de calidad".

"Como novedad, se ha cambiado la tramitación interna de la inversión de los 12 millones de euros del Consell para crear o reformar las instalaciones deportivas, para hacer anticipos a los ayuntamientos y que dispongan de liquidez para hacer las reformas, y no tengan que pedir crédito, lo cual agiliza las convocatoria", ha añadido el conseller insular.

De hecho, el Consell invierte en esta subvención para crear o reformar las instalaciones deportivas 12 millones, el importe más alto de la historia de la institución en instalaciones de este tipo.

INSTALACIONES PUNTERAS Y MÁS SEGURAS

Esta actuación, se han mostrado convencidos tanto desde el Ayuntamiento de Calvià como desde el Consell, contribuye de manera determinante a la mejora de las prestaciones técnicas y de seguridad de la recta de la pista de atletismo del módulo cubierto, puesto que el nuevo pavimento presenta un alto coeficiente de absorción de energía de acuerdo con los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Esto, han añadido ambas instituciones, supone más eficiencia técnica y menos lesiones. Así, la infraestructura permitirá llevar a cabo entrenamientos en condiciones similares a las de las pistas preparadas para campeonatos nacionales e internacionales.

Los nuevos pavimentos, además, son de última generación y no contienen SBR (descompuesto de neumáticos), han concluido.