El Colegio de Arquitectos participará en el análisis de proyectos de especial interés estratégico

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, y el decano del Coaib, Bernat Nadal, en la reunión - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) participará en el análisis técnico de proyectos susceptibles de ser declarados de especial interés estratégico (PEIE).

Así lo recoge el convenio de colaboración entre el Coaib y el Govern para la promoción de proyectos estratégicos en las Islas Baleares a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

Precisamente, este lunes se han reunido la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, y el decano del Colegio, Bernat Nadal, para impulsar este convenio.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, los arquitectos también participarán en el acompañamiento a los promotores durante las diferentes fases de desarrollo.

Igualmente, se ha subrayado la contribución del Colegio en la identificación de proyectos potencialmente estratégicos y en la detección de posibles barreras técnicas o administrativas que puedan dificultar su tramitación, con el objetivo de proponer medidas de simplificación y mejora de los procedimientos.

La reunión también ha servido para reforzar los mecanismos de coordinación entre la Administración y el Colegio, así como para avanzar en la difusión de las oportunidades que ofrece la UAPE entre los profesionales del sector.