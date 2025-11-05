El colegio Castell de Santa Àgueda estrena patio con árboles y sin asfalto

Acto de la inauguración del patio del CEIP Castell de Santa Àgueda. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

MENORCA 5 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Ferreries, Pedro Pons, han inaugurado este miércoles las obras de reforma y acondicionamiento de los patios del CEIP Castell de Santa Àgueda, situado en el municipio de Ferreries.

Al acto también han asistido el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la directora territorial de Educación en Menorca, Alexandra Marquès.

Las actuaciones, ejecutadas por el Ayuntamiento de Ferreries, a partir del proyecto de patio resultante del trabajo de la comisión de patios del centro y con la financiación de la Conselleria de Educación y Universidades, se enmarcan en el convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones para mejorar las infraestructuras educativas del municipio.

Las obras han incluido también la reforma de los baños de la planta baja de la escuela y la reforma integral de la antigua casa del bedel para convertirla en un espacio único que puede configurarse como dos nuevas aulas mediante un panel separador. También se ha renovado la instalación eléctrica y se ha pulido de nuevo el pavimento.

En cuanto a los patios, se ha llevado a cabo una transformación completa, puesto que se han rediseñado los espacios para favorecer la convivencia y el juego inclusivo, se ha instalado una rampa de acceso a la marina para garantizar la plena accesibilidad, se han plantado árboles para mejorar las condiciones ambientales y se ha eliminado el asfalto existente, que se ha sustituido por un nuevo pavimento y una zona de arena. Además, se ha mejorado la zona multideportiva.

El coste total de las obras ha sido de 423.318 euros, financiados íntegramente por la Conselleria de Educación y Universidades.