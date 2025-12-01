El colegio en el que trabaja la mujer apuñalada por su expareja en Costitx convoca una concentración en su apoyo

Momento de la manifestación. - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil Sant Francesc d'Assis de Es Pil·liar, en Palma, ha convocado una concentración en apoyo de la mujer de 35 años apuñalada por su expareja en Costitx, profesora del centro.

La movilización tendrá lugar a las 18.00 horas a las puertas del colegio y en ella participarán docentes, familias, vecinos y otros miembros de la comunidad educativa.

La intención, ha indicado la escuela en un comunicado, es expresar su repulsa por los hechos sufridos por la educadora y ante cualquier caso de violencia de género.

Según la dirección del centro, la situación de la mujer es de "gravedad con pronóstico reservado" y continúa ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.12 horas del domingo, cuando la mujer fue sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

El sospechoso se presentó en la finca y agredió a la mujer, que debido a las heridas que presentaba fue a Son Espases. El varón se autolesionó y fue trasladado en estado leve al Hospital de Inca, donde sigue bajo custodia.

Agentes del Equipo de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.