Colegios de Baleares obligan a comprar material escolar de determinadas marcas, según Consubal

Archivo - Material escolar para la vuelta al colegio. - JCCM - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colegios públicos de Baleares estarían obligando a los alumnos a comprar material escolar de determinadas marcas, lo que encarece el gasto de las familias entre un 15 y un 20 por ciento, según ha denunciado públicamente Consubal.

Según la organización de consumidores, esta situación la han trasladado familias de algunos centros de infantil y primaria, que están indicando las marcas de los materiales que los escolares tienen que llevar, lo que sería una práctica irregular.

Según los cálculos de la organización de consumidores, la vuelta al cole del curso 2026-2027 para primaria en un colegio público puede superar los 620 euros y alcanzar los 1.000 euros en colegios concertados o privados con uniformes y otros artículos.

Consubal ha pedido al Govern que intervenga para evitar que los colegios obliguen a comprar determinadas marcas de materiales y que en los concertados no sea obligatorio el uniforme para encarecer menos la llamada cuesta de septiembre.

Baleares, han recordado desde Consubal, se sitúa un 15 por ciento por encima de la media nacional y se ha constatado que muchas familias recurren a los créditos rápidos con intereses de hasta un 30 por ciento que obligan a dejar de pagar otros servicios como la luz o el alquiler.