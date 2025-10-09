Emergencias gestiona 12 incidencias, ninguna importante, y destaca el "buen comportamiento" de la población

PALMA, 9 (EUROPA PRESS)

Los colegios de Ibiza y Formentera retomarán su actividad este viernes, después de suspender las clases este jueves por el paso de la dana Alice que ha provocado lluvias y tormenta eléctrica en las islas.

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha considerado que se dan las circunstancias para regresar a los centros educativos en condiciones de seguridad, según ha trasladado el Consell de Ibiza en sus redes sociales.

Desde la institución insular se ha remarcado que la dana Alice no ha pasado y que es necesario estar alerta y seguir los consejos de las autoridades.

Igualmente, se mantiene activado el índice de gravedad 1 (IG-1) del Pla Meteobal por lluvias y tormentas. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es ya amarillo y de momento se alargará hasta el viernes.

Según datos de la Aemet, hasta las 19.00 horas de este jueves se han acumulado 31 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ibiza; 30 l/m2, en el aeropuerto de Ibiza; 16 l/m2, en Sant Antoni de Portmany; 15 l/m2, en Sant Joan de Labritja, y 8 l/m2, en Formentera.

La previsión apunta a que durante la noche y la madrugada lloverá en Ibiza y Formentera, aunque las lluvias más intensas se encuentran en el canal de Mallorca.

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, después de la tercera reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, ha señalado que a pesar de la lluvia intensa y en gran cantidad --entre 100 y 120 l/m2 acumulados-- los drenajes han funcionado "mejor de lo que se esperaba".

Igualmente, la movilización de equipos en los puntos conflictivos ha facilitado la recuperación de la normalidad en los lugares en que las lluvias han sido más intensas.

En cuanto a incidentes, según Gárriz, han sido un total de 12 aunque ningún importante. Donde se han registrado más problemas ha sido en la carretera del aeropuerto, que se ha ido abriendo y cerrando en función de la situación.

Por otro lado, ha reseñado el "buen comportamiento" de la población. "Hemos tenido pocos incidentes por la concienciación y la colaboración ciudadana", ha subrayado el director general, quien ha agregado que esta cuestión ha sido "fundamental" para garantizar la normalidad.

Las condiciones meteorológicas, ha continuado, permiten retomar la actividad docente y por tanto los colegios abrirán este viernes con normalidad, teniendo en cuenta que seguirá lloviendo de manera puntual, en algunos casos con más intensidad.

Gárriz ha detallado que el aviso amarillo por lluvias está vigente hasta las 08.00 horas del viernes, de modo que no se prevé a lo largo del día ningún fenómeno meteorológico que "pueda incidir en la actividad ordinaria ni de los colegios ni de ninguna otra actividad de las Pitiusas".