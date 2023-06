Coll desvela que el PP "le ha ofrecido cosas", a él personalmente, "no a Vox"

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha desvelado este lunes que en las negociaciones para la investidura de Jaime Martínez como alcalde de Palma, "el PP le ofreció cosas, personalmente, no a Vox".

Se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa para presentar una docena de medidas que su grupo municipal considera "urgentes", aunque entre risas ha asegurado que "se le había escapado".

A preguntas de los medios, Coll ha insistido en que Vox hubiera preferido poder haber conformado un gobierno "estable y duradero" porque hay cuestiones en las que el PP precisará el apoyo de Vox.

En todo caso, Fulgencio Coll ha asegurado que "cree en los criterios de Vox y se debe a ellos".

"Es el partido más democrático y constitucional y no tiene 17 interpretaciones territoriales", ha añadido.

Fulgencio Coll ha añadido que Vox ha aceptado estar en la oposición porque desde ella "también se puede gobernar indirectamente de forma constructiva".

El líder de Vox en Cort, no obstante, no ha descartado la posibilidad de en el futuro formar parte del equipo de gobierno municipal si se permite a Vox entrar "bien, bien, bien". En todo caso, se ha mostrado convencido de que Jaime Martínez no ofrecerá esta posibilidad.