Coll (Vox), sobre Carlos Mazón: "El que tiene que dimitir es Pedro Sánchez, el gran responsable de la tragedia"

Archivo - El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Vox en el Ayuntamiento de Palma Fulgencio Coll ha afirmado este lunes, tras conocerse la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que el que tendría que haber dimitido es el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien ha considerado "gran responsable de la tragedia".

Coll ha añadido que la situación de Carlos Mazón es "problema de él y de su partido".

El de Vox ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha participado junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, para presentar el presupuesto municipal del próximo ejercicio.

Martínez, por su parte, ha evitado valorar la dimisión de su compañero de partido señalando que la cuestión, en el momento de presentar las cuentas municipales, supera el ámbito de Palma y de Baleares. Ha recordado que la cuestión la ha tratado el propio Mazón con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.