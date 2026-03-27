El Col·legi Sant Francesc d'Assís de Palma contará con una 'escoleta' de 37 plazas para el curso 2026-2027

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la inauguración de la 'escoleta' del Col·legi Sant Francesc d'Assís. - MATER

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cel·legi Sant Francesc d'Assís (CSFA) de Palma ha inaugurado este viernes su nueva 'escoleta' de 0 a 3 años, que se prevé que esté operativa desde el próximo curso escolar 2026-2027.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, la directora general de Personal Concierto y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, y la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, según han informado desde el centro escolar.

También han participado en la inauguración miembros de la titularidad, dirección y gerencia del centro, así como representantes de las diferentes obras e iniciativas vinculadas a la Congregación de las Franciscanas 'Hijas de la Misericordia'.

La nueva 'escoleta' ha sido financiada con una aportación de 233.000 euros dentro de la línea de ayudas impulsada por la Consellería de Educación y Universidades, destinada a la ampliación de centros educativos privados concertados para la creación de plazas de 0 a 3 años.

Esta nueva equipación educativa refuerza la oferta formativa del centro con tres nuevas aulas --37 plazas en total-- y responde a la creciente demanda de plazas para niños de 0 a 3 años, al promover "un entorno educativo de calidad que acompaña el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños, a la vez que facilita la conciliación familiar y laboral".

Prohens ha resaltado que, si hay una cosa que define este centro y la tarea de las hermanas franciscanas, es "la manera de educar desde el corazón y con vocación profunda de servicio". "Una educación con valores que forma personas, que acompaña, escucha y cuida y que deja huella profunda en la vida de los alumnos y sus familias", ha señalado Prohens.

Además, ha apuntado que la educación concertada "no es una red complementaria" en Baleares, sino que es una red "esencial" y sin la que "no se podría entender la educación, ni la libertad de las familias".

En representación de la congregación, sor Antònia Barrilero ha asegurado que este nuevo espacio "no es solo una infraestructura", sino "un signo vivo de su compromiso con la educación, con la infancia y con el futuro de la sociedad".

"Esta 'escoleta' se inscribe dentro del marco del proceso de universalización de la etapa de 0 a 3 años que el Gobierno ha impulsado, y nos alegra profundamente poder formar parte de esta iniciativa que beneficia tantas familias*, ha afirmado *Barrilero.

La inauguración se enmarca dentro de los actos conmemorativos del centenario (1926-2026) de la presencia de la congregación y del CSFA en la barriada, una efeméride que "pone en valor una trayectoria consolidada de arraigo, servicio educativo y compromiso social con el entorno".

En este contexto, el centro ha acogido, este mismo viernes, una Jornada de Puertas Abiertas, que ha incluido una exposición audiovisual dirigida a exalumnas, familias, docentes y al conjunto de los vecinos.