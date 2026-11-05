Los comerciantes tratan de frenar la conversión de aparcamientos de pago en plazas para residentes en el centro de Palma

Representantes de Afedeco reunidos con el alcalde de Palma, Jaime Martínez. - AFEDECO

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Afedeco, la patronal mayoritaria del comercio en Baleares, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Palma que contempla la conversión de plazas de aparcamiento ORA en plazas reservadas para residentes (ZAR) en el centro de la ciudad.

La asociación empresarial ha comunicado la decisión al alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una reunión que han mantenido para tratar asuntos relacionados con la movilidad.

El recurso, según han argumentado los comerciantes en un comunicado, tiene como finalidad "preservar los derechos e intereses del sector" mientras se negocia una modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), algo a lo que según su versión se ha comprometido el equipo de gobierno.

Si durante este proceso se alcanzaran soluciones "suficientes y jurídicamente garantizadas que permitan resolver la controversia", Afedeco estudiaría "las actuaciones que correspondan" respecto al procedimiento judicial.

En las próximas semanas la patronal tiene previsto manetener nuevas reuniones con el área de Movilidad para "analizar alternativas, concretar compromisos y estudiar su viabilidad técnica y jurídica".

Los comerciantes han defendido que cualquier "reducción significativa" de las plazas de estacionamiento de rotación debe ir acompañada de alternativas "reales, suficientes y previamente operativas" como aparcamientos disuasorios, aparcamientos públicos y una mejora del transporte público.

"No queremos confrontar con el Ayuntamiento ni con los residentes. Queremos encontrar una solución. El centro de Palma necesita vecinos, comercio y visitantes, y necesitamos una movilidad que permita que todos ellos puedan convivir", ha apuntado la presidenta de la patronal, Joana Manresa.

Por lo que respecta a la modificación del PMUS, la petición de Afedeco que ha sido aceptada por el alcalde --siempre según la versión de los comerciantes--, pretende "buscar una solución consensuada a la actual reorganización del estacionamiento en el centro" que permita "garantizar la accesibilidad al comercio".

Este compromiso, a juicio de los empresarios, es un "paso adelante" en un proceso que permitiría "corregir los problemas de planificación que arrastra el modelo de movilidad de la ciudad y garantizar que las medidas destinadas a favorecer la movilidad sostenible no terminen dificultando el acceso al centro y perjudicando la actividad comercial".

Afedeco ha considerado que es momento de "revisar aquello que no funciona" del PMUS, que fue aprobado durante la pasada legislatura, y "adaptar la planificación a la realidad actual de Palma teniendo en cuenta las necesidades de los residentes, los trabajadores, los clientes, los visitantes y las empresas".

"El PMUS se aprobó hace cuatro años y la realidad de Palma ha cambiado. Lo importante ahora no es mirar atrás, sino corregir aquello que está generando problemas y hacerlo contando con quienes conocen de primera mano cómo afecta la movilidad a la actividad económica", ha señalado Manresa.