Los comercios de Palma abren este sábado con "normalidad y tranquilidad" ante la nueva convocatoria de Blocus

Un comercio de Palma abierto con tablas de madera para proteger los escaparates
Un comercio de Palma abierto con tablas de madera para proteger los escaparates - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: sábado, 31 octubre 2026 13:51
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PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Palma han abierto esté sábado con normalidad, después de que este viernes algunos de ellos adelantaran el cierre ante la convocatoria de Blocus en la plaza de España.

Este movimiento ha llamado a la concentración también este sábado por la tarde en el mismo espacio, por lo que algunos comericos mantienen instaladas tablas de madera para proteger los escaparates.

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha transmitido "tranquilidad" a sus asociados, a los que ha recomendado que no cierren antes los negocios.

Según la presidenta de la patronal, Carolina Domingo, el dispositivo policial desplegado el viernes "ya demostró" una "gran protección" frente a cualquier acto delictivo. En este sentido, ha afirmado que desde Pimeco se mantienen "en alerta" y en contacto con los comercios, remarcando que la situación es de "normalidad y tranquilidad".

La Federación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco) ha coincidido en la situación de normalidad en la capital balear, en la que la Policía Nacional y la Policía Local mantienen el dispositivo preventivo.

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