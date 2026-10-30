Agentes de la Policía Nacional identifican a un joven en la plaza de España, por la convocatoria de Blocus Mallorca. - JAVIER FERNÁNDEZ

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y multado a seis menores en Palma por, supuestamente, llevar material corrosivo, papel de aluminio y un arma simulada, durante el dispositivo desplegado por la convocatoria del movimiento Blocus Mallorca.

La supuesta manifestación, difundida a través de un perfil de Instagram, tenía que partir este viernes a las 19.30 horas desde plaza de España pero finalmente no ha habido tal protesta y allí solo se ha visto a grupos de curiosos, periodistas, agentes de la Policía Nacional y la asamblea de la Acampada per l'Habitatge, que se celebraba en el mismo momento.

Las patrullas policiales han recorrido este céntrico espacio y los alrededores del mismo constantemente, mientras paraban a grupos de jóvenes para identificarles y registrar sus pertenencias.

En algunos de estos cacheos es en los que se les ha encontrado el material a distintos menores. Posteriormente, los policías han trasladado a estos chicos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma para después entregarles a sus progenitores.