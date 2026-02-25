Comienza a caminar el proyecto de cinco jóvenes arquitectos para rehabilitar Es Sindicat de Felanitx

Proyecto de rehabilitación de Es Sindicat de Felanitx - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Felanitx se han reunido con el equipo de jóvenes arquitectos que rehabilitará el edificio histórico de la antigua bodega cooperativa Es Sindicat de Felanitx.

El objetivo ha sido comenzar a trabajar en el proyecto que estos cinco arquitectos redactarán para que la rehabilitación de este edificio sea una realidad cuanto antes.

Así lo han destacado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; y la alcaldesa del Ayuntamiento de Felanitx, Catalina Soler, en declaraciones tras reunirse con el equipo de arquitectos, ganador del concurso Europan 18.

En el encuentro han participado también el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch; y el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés.