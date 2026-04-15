Comienza el despliegue de las ayudas del Govern para paliar el impacto económico de la guerra en Irán. - CAIB

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el despliegue del paquete de medidas que moviliza 160,7 millones de euros para paliar el impacto económico de la guerra en Irán y ha intensificado el trabajo conjunto entre las consellerias para garantizar una implementación eficaz, coordinada y ágil de todas las líneas de ayuda.

Según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, desde la aprobación del decreto ley 1/2026 se ha intensificado el trabajo conjunto entre las diferentes consellerias implicadas con el fin de garantizar una implementación eficaz, coordinada y ágil de todas las líneas de ayuda.

El Govern prevé así cumplir con los plazos previstos con el objetivo de proteger el tejido productivo y los sectores económicos más expuestos a los efectos del conflicto internacional.

Esta labor se lleva a cabo mediante espacios de coordinación permanentes que permiten compartir información actualizada, ajustar los criterios de actuación y anticipar posibles necesidades emergentes, han explicado.

El Govern ha destacado que este paquete de medidas se ha diseñado teniendo en cuenta un análisis del impacto económico de la guerra sobre la economía del archipiélago y tras haberse reunido con los agentes sociales, los sectores económicos, los consells insulares, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, con el fin de escuchar las diferentes propuestas, asegurar una respuesta efectiva y eficiente, y alcanzar el máximo consenso posible.

Desde el Ejecutivo han remarcado que la intensificación del trabajo conjunto entre áreas permite adaptar las convocatorias de ayudas a la realidad específica de cada sector y territorio, asegurando que los recursos públicos lleguen de manera efectiva. Cabe recordar que las ayudas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera.

Asimismo, se trabaja para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas, con el objetivo de reducir plazos y aumentar la eficiencia en su tramitación.

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, envió el pasado 9 de abril una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, para reclamar formalmente al Estado medidas específicas para proteger la economía del archipiélago.

La reclamación se ha realizado tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el de Canarias para compensar los efectos económicos derivados de la crisis internacional.

El Govern, han resaltado, entiende y respeta la condición de región ultraperiférica de Canarias y sus rasgos diferenciales, pero considera igualmente necesario que se tengan en cuenta las especificidades propias de la realidad insular balear.

EL PAQUETE DE MEDIDAS DE 160 MILLONES

El paquete de medidas moviliza hasta 160,75 millones de euros entre líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y autónomos, ayudas directas, rebajas fiscales y revisiones de precios de las adjudicaciones públicas.