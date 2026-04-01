Guerra en Irán: estas son las ayudas que ha aprobado el Govern para paliar los efectos económicos del conflicto

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria del Consell de Govern el decreto ley de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio con el que destinará más de 160 millones de euros a distintos sectores, más de 36 de los cuales serán ayudas directas.

El paquete se articulará en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales. El Ejecutivo, además, ha recuperado una deducción fiscal para compensar el alza de las hipotecas variables y ha incluido una subida salarial del 1,5 por ciento a los funcionarios.

En primer lugar, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se activará un mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA.

En segundo lugar, el paquete incluye 36,7 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados, entre ellos el sector primario. También se destinarán cerca de diez millones de euros para el sector del transporte.

Asimismo, se incorporará un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, así como medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros.

El portavoz ha hecho especial hincapié en este apartado asegurando que "fue un clamor". Las consellerias, ha explicado, tienen ahora dos meses para convocar las ayudas y que se paguen lo antes posible. "Las ayudas sólo son eficaces si la administración consigue que lleguen rápidamente a los sectores y nos lo hemos tomado muy en serio. Vamos a máximos", ha indicado.

Así, el decreto hace una apuesta por la "utilización masiva" de las declaraciones responsables y pagos anticipados para que las ayudas lleguen rápido.

También se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios. "También vamos a máximos", ha añadido resaltado la preocupación del Govern por la posibilidad de que el conflicto tenga efectos en las promociones de vivienda pública. "Pero estamos atados de pies y manos por la ley de contratos", ha matizado, reclamando al Gobierno central una modificación de la norma.

La convalidación está prácticamente asegurada después de que el PSIB avanzara su apoyo al considerar que incluye principalmente las medidas que ellos habían planteado. Además, han valorado positivamente la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos.

Respecto a las propuestas de Vox, aunque no estaban cuantificadas, Costa ha asegurado que la práctica totalidad están incluidas en el decreto que este miércoles ha aprobado el Consell de Govern.

Así, ha pedido a los grupos parlamentarios un ejercicio de responsabilidad y ha expresado su deseo de que el texto se convalide en el Parlament con el mayor consenso posible, y si es posible por unanimidad. "A los portavoces les dije lo qué iba a aparecer en el decreto, que es lo que ha aparecido y nadie dijo que no estuviera absolutamente de acuerdo. Este paquete de medidas no debería incomodar a nadie", ha afirmado.

Antoni Costa ha resaltado también que ninguna de las ayudas tributará en la declaración de la renta de las personas físicas (IRPF). Así, se ha creado una nueva deducción en el IRPF para anular la tributación de las ayudas que se perciben. "Si un autónomo recibe una ayuda pagará cero euros en el IRPF", ha explicado. Para las sociedades, ha lamentado, no tienen competencias para introducir estos cambios.

Respecto a las medidas de carácter social reclamadas desde los partidos de izquierdas, el portavoz ha avanzado que la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, iniciará la próxima semana reuniones con agentes y entidades sociales para empezar a preparar una nueva batería de medidas.

El conseller de Economía ha resaltado que las medidas son urgentes, temporales y extraordinarias y que la gran mayoría están pensadas para que tengan efectos este año. Sin embargo, ante la posibilidad de que el conflicto cesará pronto, Costa ha hecho hincapié en que eso no significaría el final de la crisis. "Aunque mañana Trump dijera se ha acabado, esto es una indigestión de primera magnitud", ha explicado.

AYUDAS POR SECTORES

Más en detalle, el decreto activa mecanismos de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA.

También se incluyen 36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la guerra en Oriente Próximo, que tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca e Ibiza, y la triple insularidad de Formentera.

Para el sector primario se movilizan 13,5 millones de euros:

- 5 millones para inversiones agrarias

- 3,5 millones por el sobrecoste de la alimentación del ganado

- 1,5 millones por el sobrecoste de fertilizantes

- 1 millón por el sobrecoste de otros insumos agrarios

- 1 millón para una nueva convocatoria de bonos de producto local

- 750.000 euros por el sobrecoste del combustible agrícola

- 750.000 euros por el sobrecoste del combustible pesquero

Para el sector del transporte se movilizan 9,75 millones de euros:

- 6 millones de euros para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías

- 750.000 euros para el transporte discrecional

- 500.000 euros para el sector del taxi

- 2,5 millones de euros para el desguace de vehículos

Para los sectores de la industria, la construcción y el comercio se movilizan 13,5 millones de euros:

- 8 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial y de la construcción para compensar el sobrecoste del combustible y las materias primas

- 3,5 millones de euros para una convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y alimentación

- 2 millones de euros por el sobrecoste del transporte para empresas industriales exportadoras

MEDIDAS FISCALES

El texto introduce medidas fiscales con un impacto estimado de 4 millones de euros.

Se recupera la deducción autonómica para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, y se establece -hasta el 30 de junio, ampliable al 30 de septiembre- una bonificación del 50 por ciento de las tasas portuarias para actividades económicas, así como una bonificación del 100 por 100 para los pescadores profesionales.

Se establecen, además, los mecanismos para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, para adaptarlos a la actual escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.

Finalmente, el texto da cobertura legal para actualizar la subida salarial del 1,5 por ciento al conjunto de trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma, correspondiente al ejercicio de 2026, con carácter retroactivo al 1 de enero de este año.