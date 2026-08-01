Comienza este domingo el periodo de emergencia cinegética que permite cazar palomas y palomas torcaces en Mallorca

Archivo - Un hombre caza durante el arranque de la temporada de caza - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este domingo, 2 de agosto, los días extraordinarios para cazar palomas torcaces y domésticas establecidos en la declaración de emergencia cinegética aprobada por la institución insular por tercer año consecutivo.

La medida temporal adoptada por la Dirección Insular de Caza permitirá la caza de ambas especies dentro de los cotos durante un periodo extraordinario del 2 al 30 de agosto, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El objetivo es bajar la densidad de la población de estas especies y reducir los perjuicios que provocan en campos y núcleos de poblaciones.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha explicado que la emergencia cinegética "permite adelantar el inicio de la veda y aplicar medidas excepcionales para controlar la sobreabundancia de especies, en este caso palomas y palomas torcaces".

De este modo, ha continuado, se busca regular sus poblaciones ante los daños que provocan en la agricultura, la ganadería y en los núcleos de poblaciones de la isla.

"Hemos vuelto a adoptar esta media por tercer año consecutivo, ante la necesidad de rebajar la densidad de estas especies y reducir los perjuicios que generan en campos y núcleos poblacionales, dando respuesta a las peticiones que nos llegan desde muchos ayuntamientos de la isla que padecen los efectos de esta sobrepoblación de palomas", ha añadido.

DÍAS AUTORIZADOS

En los cotos de caza se podrá cazar la paloma torcaz los días 2, 6, 9, 13, 15, 16 y 20 de agosto (día 23 se abre la caza de la paloma torcaz dentro de régimen general).

Asimismo, se podrá cazar la paloma los días 2, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27 y 30 de agosto (día 3 de septiembre se abre la caza de la paloma dentro de régimen general en la modalidad de escopeta).

En cuanto a los terrenos libres (acogidos en el plan marco) se podrá cazar la paloma día 27 de agosto. La caza de la paloma torcaz ya estará permitida dentro de régimen general.