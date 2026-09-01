Comienzan las obras de construcción de diez viviendas públicas destinadas a jóvenes residentes en Sencelles - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha colocado la primera piedra de la nueva promoción de diez viviendas públicas en Sencelles destinadas preferentemente a jóvenes menores de 35 años residentes en el municipio con más de diez años de empadronamiento.

Se inician así las obras de construcción de un edificio de diez viviendas de protección pública en régimen de alquiler, que serán la primera promoción que construye el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Sencelles tras 30 años y la primera de alquiler.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd; y el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han encabezado el acto de colocación de la primera piedra.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa posterior, el edificio, situado en la calle Molins, contará con sótano, planta baja y primera planta, con diez viviendas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.

La distribución prevista es de seis viviendas de dos dormitorios y cuatro viviendas de un dormitorio. En el sótano se ubicarán diez plazas de aparcamiento, una de ellas adaptada. El plazo de ejecución previsto de las obras es de un año y medio.

Esta promoción está ubicada en un solar cedido por el Ayuntamiento de Sencelles al Ibavi, mediante un convenio firmado en junio de 2024, y forma parte de las actuaciones en marcha del Govern para facilitar vivienda asequible a los residentes de las Islas.

El Ayuntamiento adquirió este solar en 2017, mediante un préstamo a diez años, en un momento en el que la corporación ya tenía claro que la apuesta por la vivienda y la necesidad de disponer de suelo para futuras promociones de vivienda pública eran una prioridad clave para el municipio, según la Conselleria.

Las obras de construcción tienen un presupuesto de cerca de 2,1 millones de euros, impuestos excluidos, y se enmarcan en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación', impulsado por el Govern. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Baleares.

En cuanto a las características de la promoción, las diez viviendas se distribuirán entre la planta baja y la primera planta, con cinco viviendas en cada planta. Todas tienen doble orientación y la distribución interior está planteada para optimizar el espacio disponible y favorecer la iluminación y la ventilación natural.

La Conselleria ha recordado que el Govern impulsa en el conjunto de Baleares más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi, destinadas a ciudadanos residentes en las Islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad y con preferencia para los residentes en el municipio.

Tanto esta promoción de Sencelles como la mayoría de los proyectos de vivienda pública se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, mediante la declaración como inversiones de interés autonómico para obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.