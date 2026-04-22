Comienzan los trabajos de exhumación de dos fosas en el cementerio de Son Servera

Comienzan lo trabajos de excavación de dos fosas en el cementerio de Son Servera. - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado las actuaciones de excavación, exhumación e identificación de restos humanos en dos fosas situadas en el cementerio de Son Servera (Mallorca), una ubicada en un parterre y otra en el área de los nichos, en el marco del V Plan de Fosas de Baleares 2025-2026.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, esta intervención incluye trabajos sobre una fosa situada en el parterre y sobre otra que posiblemente esté situada sobre los nichos.

El objetivo de este plan es localizar las fosas, recuperar los restos de las personas enterradas y avanzar en su identificación.

Esta actuación del Govern es la primera en Mallorca del V Plan de Fosas y ha sido definida a partir de estudios previos y testimonios recogidos. Las labores incluyen la apertura de los espacios señalados, la documentación arqueológica de los hallazgos, la recuperación individualizada de los restos y su posterior traslado para su estudio en laboratorio, siguiendo los protocolos establecidos.

Las excavaciones se han ejecutado con equipos especializados en arqueología y antropología forense, con la participación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la empresa Atics.

Estos trabajos son los primeros que se hacen en Mallorca durante esta edición del plan tras las intervenciones iniciadas en Eivissa y en Formentera --tanto en el cementerio viejo como en el cementerio nuevo de Sant Francesc y en Es Pujols--, y se enmarca en el despliegue progresivo de este programa en las Islas.