Comienzan los trabajos de exhumación de dos fosas en el cementerio de Son Servera

Comienzan lo trabajos de excavación de dos fosas en el cementerio de Son Servera.
Comienzan lo trabajos de excavación de dos fosas en el cementerio de Son Servera. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 14:26
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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado las actuaciones de excavación, exhumación e identificación de restos humanos en dos fosas situadas en el cementerio de Son Servera (Mallorca), una ubicada en un parterre y otra en el área de los nichos, en el marco del V Plan de Fosas de Baleares 2025-2026.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, esta intervención incluye trabajos sobre una fosa situada en el parterre y sobre otra que posiblemente esté situada sobre los nichos.

El objetivo de este plan es localizar las fosas, recuperar los restos de las personas enterradas y avanzar en su identificación.

Esta actuación del Govern es la primera en Mallorca del V Plan de Fosas y ha sido definida a partir de estudios previos y testimonios recogidos. Las labores incluyen la apertura de los espacios señalados, la documentación arqueológica de los hallazgos, la recuperación individualizada de los restos y su posterior traslado para su estudio en laboratorio, siguiendo los protocolos establecidos.

Las excavaciones se han ejecutado con equipos especializados en arqueología y antropología forense, con la participación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la empresa Atics.

Estos trabajos son los primeros que se hacen en Mallorca durante esta edición del plan tras las intervenciones iniciadas en Eivissa y en Formentera --tanto en el cementerio viejo como en el cementerio nuevo de Sant Francesc y en Es Pujols--, y se enmarca en el despliegue progresivo de este programa en las Islas.

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