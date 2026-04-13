Comienzan los trabajos de reflotación del yate incendiado en Eivissa, que pueden concluir a finales de semana - APB

EIVISSA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) está coordinando los trabajos de reflotación del yate incendiado el pasado viernes en la entrada del puerto de Eivissa, que pueden culminar a finales de semana.

Según ha informado la APB en un comunicado, la entidad continúa liderando la gestión de la emergencia originada por el incendio de un yate en la Zona II portuaria, donde ejerce sus competencias de coordinación y respuesta ante este tipo de incidentes.

En la actualidad, está dirigiendo las labores más relevantes de la fase de recuperación, como la reflotación de los restos del pecio y la gestión de los restos generados en la zona afectada, además de las tareas de limpieza del entorno marítimo.

El suceso tuvo lugar en torno a las 19.40 horas, cuando se detectó una columna de humo en la bocana del puerto. De forma inmediata, efectivos de la Policía Portuaria y prácticos de la Corporación de Prácticos de Eivissa intervinieron, logrando evacuar en pocos minutos a las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación.

Mientras se completaban las tareas de rescate, el incendio se propagó con rapidez, provocando graves daños en la embarcación. Así, la APB activó los protocolos de emergencia en el ámbito de las aguas de la Zona II y asumió la dirección de las operaciones, coordinando a todos los servicios implicados.

Una vez garantizada la seguridad de las personas, las actuaciones se centraron en el control del incidente y en la evaluación de los posibles riesgos ambientales, especialmente en relación con eventuales vertidos y afecciones al medio marino.

En las horas posteriores, la APB desplegó medidas de contención y prevención para minimizar el impacto ambiental.

Durante este fin de semana, se ha mantenido la dirección de la emergencia en coordinación con los ayuntamientos implicados, Capitanía Marítima, la Corporación de Prácticos y el resto de organismos participantes.

En este marco, se han llevado a cabo las primeras actuaciones de retirada de restos y limpieza de la zona. Ahora, están centrados en las tareas técnicas de reflotamiento del pecio, así como en la recogida, clasificación y gestión de los residuos generados, con el objetivo de garantizar la seguridad portuaria y la protección del medio marino.

Los trabajos continúan en marcha bajo la supervisión directa de la APB, que mantiene activos los dispositivos de control y seguimiento hasta la completa normalización del área afectada. Se prevé que a final de semana se puedan llevar a cabo las operaciones de reflotamiento si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Según han resaltado, la actuación coordinada desde el primer momento -con especial protagonismo de la Policía Portuaria y de los prácticos del puerto en las labores iniciales de rescate- ha permitido evitar daños personales y limitar el alcance del incidente.