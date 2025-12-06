La Comisión Europea concede de nuevo el programa Europe Direct a las Baleares - CAIB

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha concedido de nuevo el programa Europe Direct, dotado con 40.000 euros anuales, a las Baleares, que se integrará en la Fundació Illes Balears Europa (FIBE), para acercar la Unión Europea a la ciudadanía y reforzar el papel de la FIBE como organismo clave en la acción exterior.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la Comisión Europea ha concedido nuevamente a las Baleares el programa Europe Direct para el período 2026-2030, el principal instrumento de la Unión Europea para acercar las políticas, instituciones y oportunidades europeas a la ciudadanía.

Con esta concesión, el programa Europe Direct Illes Balears volverá a estar adscrito a la Fundació Illes Balears Europa, que recupera así una de sus funciones estratégicas tras la reactivación impulsada por el Govern balear.

Europe Direct es una red europea que facilita que cualquier ciudadano pueda comprender cómo funciona la Unión Europea, qué derechos y oportunidades ofrece y cómo las decisiones comunitarias influyen en ámbitos como la movilidad, el clima, la juventud o la digitalización. El programa tiene tres objetivos principales: informar de manera clara y accesible, acercar la Unión Europea a la ciudadanía y fomentar la participación democrática en los procesos europeos.

La convocatoria europea prevé un programa quinquenal dotado con 40.000 euros anuales. La FIBE concurrió en junio de 2025 con un plan de comunicación que define las acciones previstas para 2026 y una estrategia global para los cinco años, alineada con las prioridades de la Comisión Europea y la realidad insular.

Entre las actividades previstas para el primer año destacan la colaboración con medios de comunicación y agentes locales para difundir las iniciativas y prioridades de la Unión Europea; la difusión mensual de la actualidad europea relevante para las Baleares; visitas y actividades formativas en centros educativos de todo el archipiélago; dinamización de las cajas pedagógicas con juegos y retos dirigidos al público joven, acciones conjuntas con otros programas Europe Direct de España y Portugal con motivo del 40.º aniversario de la adhesión a la Unión Europea y participación en el Job Day 2026 para informar a los jóvenes sobre las oportunidades laborales y de prácticas en las instituciones europeas.

Además, entre estas actividades destacan la celebración del Día de Europa y del Día Europeo de las Lenguas; acciones de sensibilización y limpieza de espacios naturales con jóvenes de la Eurorregión; campañas de sensibilización en redes sociales; colaboración con el Ayuntamiento de Palma para la Fira del Llibre; jornadas y seminarios sobre temas prioritarios para las Baleares y la Unión Europea; jornadas formativas para el profesorado; y actividades para dar a conocer proyectos europeos a través de visitas y conferencias.

Con esta concesión, la FIBE vuelve a asumir la responsabilidad de la gestión y ejecución del programa Europe Direct Illes Balears, reforzando su capacidad de impulso en materia de divulgación y participación europea.

LA REACTIVACIÓN DE LA FIBE Y SU NUEVO PAPEL

Aunque la Fundació Illes Balears Europa se creó en 2022, según la Conselleria durante los primeros años quedó limitada a funciones de apoyo, sin capacidad real para desarrollar proyectos propios. Así, ha explicado que, al inicio de la legislatura, el Govern del PP se encontró una FIBE infrautilizada y con competencias asumidas directamente por distintas direcciones generales.

Para revertir esta situación, se ha impulsado una reforma profunda y operativa de la fundación, para recuperar funciones propias, incluyendo de nuevo la gestión del programa Europe Direct y del programa de becas; dotarla de capacidad de gestión y proyección europea para que pueda liderar proyectos y representar a la CCAA ante las instituciones europeas; y clarificar el reparto de competencias, evitando duplicidades y adaptando la estructura de la fundación a las necesidades actuales de la acción exterior del Govern.

Esta reactivación ha permitido restituir el papel que históricamente había desempeñado el Centre Balears Europa: ser el punto de referencia del Govern en información, apoyo y dinamización de iniciativas vinculadas a la Unión Europea.

Actualmente, la FIBE es también la titular de la Oficina de las Illes Balears en Bruselas, que cuenta con personal propio: un jefe de servicio y cuatro jóvenes becarios que dan continuidad e intensidad al trabajo institucional ante la Unión Europea. De este modo, ha destacado la Conselleria, la fundación se consolida como un actor esencial para reforzar la presencia del territorio en Europa.

La concesión del programa Europe Direct es un hito relevante en esta nueva etapa. Con un plan de actuaciones sólido y ajustado a los recursos disponibles, la FIBE amplía su capacidad de servicio público y recupera plenamente su rol como instrumento estratégico de la política europea del Govern balear.