El comité de huelga de médicos exige la dimisión de la ministra Mónica García ante las mentiras del ministerio

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) ha reclamado lo que ha considerado las reiteradas mentiras de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En un comunicado, se han referido a una serie de incorrecciones que, a su juicio, se han emitido por parte del Ministerio de Sanidad en las últimas horas en las que señala al Comité como responsable de la suspensión de una reunión con las comunidades, "un señalamiento que en absoluto se corresponde con la realidad".

El Ministerio de Sanidad comunicó este miércoles a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre ambos y el comité de huelga, y en dicha comunicación sostiene que la reunión había sido solicitada por el comité.

Las organizaciones integrantes del comité han asegurado que esta versión de los hechos "no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones".

Según han recordado, en la reunión celebrada el viernes 17 de abril entre el comité de huelga y el Ministerio de Sanidad, los representantes ministeriales plantearon como posible vía de salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico y facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas.

Para ello, el ministerio se comprometía a trasladar esta propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución.

En ese contexto, el comité de huelga manifestó su disposición a estudiar la propuesta y a comunicar posteriormente su posición al ministerio, y quedó expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas sólo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada por el comité de huelga.

Tras su análisis, para los representantes de los médicos, la propuesta del ministerio se reveló "inviable" desde el punto de vista jurídico.

Según han explicado, el marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal.

"Los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran", han apuntado.

En consecuencia, el Comité de Huelga trasladó formalmente al ministerio el rechazo de su propuesta, lo que hacía innecesaria la convocatoria de la reunión con las comunidades autónomas.

Según los médicos, el propio ministerio es conocedor de que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos.

El comité de huelga ha acusado al Ministerio de eludir su responsabilidad y optar por sostener un relato que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes.