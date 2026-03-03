El Comité Organizador proclama a Llorenç Galmés candidato único al XIV Congreso Insular del PP de Mallorca. - PP

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del XIV Congreso Insular del Partido Popular de Mallorca ha proclamado este martes a Llorenç Galmés como único candidato a la presidencia insular del partido, tras verificar que la documentación presentada cumple todos los requisitos establecidos en el reglamento congresual.

De acuerdo con lo que establece el artículo 20 del Reglamento del Congreso, el pasado día 25 de febrero se presentó formalmente la candidatura de Galmés, acompañada de los 3.155 avales y de la documentación correspondiente, según ha recordado la formación en un comunicado.

Una vez revisada toda la documentación por parte del Comité Organizador y comprobada su adecuación a los requisitos estatutarios y reglamentarios, se ha proclamado oficialmente como candidato al Congreso.

El XIV Congreso Insular del PP de Mallorca, que se celebrará el próximo 19 de abril, servirá para renovar los órganos de dirección del partido a nivel insular y marcar las líneas estratégicas de la nueva etapa política.

Con esta proclamación, han subrayado, el PP de Mallorca continúa avanzando en el proceso congresual con normalidad, transparencia y cumplimiento estricto del reglamento, reforzando así la solidez del proyecto político que lidera Llorenç Galmés.