La compraventa de viviendas en Baleares baja un 8,3% en marzo en comparación con el año anterior

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en marzo empeora y desciende un 8,3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2% a nivel nacional), hasta un total de 1.232 operaciones.

Según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), si se compara con el mes anterior, el ascenso en las Islas ha sido del 3,7% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Baleares, 1.186 se realizaron sobre viviendas libres y 46 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 270 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 962 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Igualmente, en marzo se realizaron un total de 2.147 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.232 compraventas, 212 fueron herencias, 188 donaciones y una permuta.

En total, durante marzo se transmitieron en Baleares 3.887 fincas urbanas a través de 2.237 compraventas, 365 herencias, 339 donaciones, 23 permutas y 923 operaciones de otro tipo.

Asimismo, se realizaron 934 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 249 herencias, 317 compraventas, 152 donaciones, una permuta y 215 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco, Canarias y Baleares, con caídas del 15,39%, 11,58%, 8,93% y 8,3%, respectivamente.