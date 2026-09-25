La compraventa de viviendas en Baleares cae un 14,3% en julio

Archivo - Edificios con grúas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en julio empeora y desciende un 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.211 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cambio, si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas experimenta un ascenso del 19,2%.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Baleares, 1.200 se realizaron sobre viviendas libres y 11 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 211 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.000 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 2.025 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.211 compraventas, 243 fueron herencias, 211 donaciones y una permuta.

En total, durante el séptimo mes del año se transmitieron en Baleares 3.563 fincas urbanas a través de 2.076 compraventas, 431 herencias, 343 donaciones, tres permutas y 710 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 923 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 224 herencias, 287 compraventas, 190 donaciones, una permuta y 221 operaciones de otro tipo.