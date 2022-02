De la Concha defiende políticas de pesca apoyadas en rentabilidad, cuidado del medio y alimentación social

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha defendido este martes las políticas de su departamento en el ámbito de la pesca apoyadas en la responsabilidad, el cuidado del medio marino y la alimentación social.

De la Concha ha respondido en el pleno del Parlament al diputado de Cs Jesús Méndez, que se ha interesado por las políticas pesqueras al principio de un año con solo 160 días para faenar.

Méndez ha reclamado una estrategia pesquera basada en un plan de viabilidad ante una caída de la producción del 40 por ciento, la armonización de las medidas restrictivas en el mercado actual y de estudios rigurosos sobre el estado del mar.

La consellera ha defendido el trabajo de la Dirección General para la Soberanía Alimentaria y ha argumentado que se están llevando a cabo "muchas acciones" como mejoras en la sostenibilidad de la flota, trabajo con el Ministerio para que se paguen los días que no se trabaja y acciones de promoción para el mejor aprovechamiento del producto local. "Según la consellera, hay mucho producto local que no se aprovecha porque ya no se sabe cómo cocinarlo", ha apuntado.