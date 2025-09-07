El concierto de electrónica por las fiestas de la Mare de Déu de la Salut congrega a 32.000 personas en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de electrónica organizado el sábado con motivo de las fiestas de la Mare de Deú de la Salut, patrona de Palma, congregó a 32.000 personas en el Parc de la Mar.

Son cifras de la Policía Local, facilitadas por el Ayuntamiento de Palma, que suman la asistencia a las actuaciones que tuvieron lugar entre las 18.30 y las 00.30 horas.

El concierto, que contó con las actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes, se llevó a cabo en el Parc de la Mar.

Durante la tarde y la noche se cortaron al tráfico los seis carriles del Paseo Marítimo para convertirlos en una pista de baile con vistas a la Catedral.

Las fiestas de la Mare de Déu de la Salut seguirán este domingo con un encuentro en la plaza de los Patines y la tradicional ofrenda floral en la basílica de Sant Miquel. El lunes se celebrará una misa solemne en el mismo templo.