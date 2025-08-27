Fiestas de la Mare de Déu de la Salut: programa, fechas y actividades por la patrona de Palma

Cartel de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut 2025 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el programa de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut --del 5 al 8 de septiembre--, patrona de la ciudad, con el objetivo de consolidar esta celebración como gran cita del verano.

La regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha detallado en rueda de prensa las diversas actividades que se realizarán con motivo de las celebraciones:

- Viernes 5 de septiembre, de 20.00 a 02.00 horas: Concierto en el Parque de la Feixina de varios DJ, como Jaume Colombás, SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz.

- Sábado 6 de septiembre, de 10.30 a 13.00 horas: Fiesta infantil en la pista deportiva de la plaza de los Patines, que incluirá dos talleres de pintacaras, dos de degloboflexia, dos de máscaras y una actuación musical infantil --dos pases de 30 minutos cada uno--.

- Sábado 6 de septiembre, de 18.30 a 00.30 horas: Concierto en el Parc de la Mar con actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes.

- Domingo 7 de septiembre, a las 18.30 horas: Encuentro en la plaza de los Patines.

- Domingo 7 de septiembre, a las 19.00 horas: Ofrenda floral hacia la Basílica de Sant Miquel, organizada por la Federació de Veinats de Sa Ciutat de Palma.

- Lunes 8 de septiembre, a las 19.00 horas: Misa solemne de la Mare de Déu de la Salut, presidida por el obispo Sebastià Taltavull en la Basílica de Sant Miquel.