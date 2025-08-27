Fiestas de la Mare de Déu de la Salut: programa, fechas y actividades por la patrona de Palma

Cartel de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut 2025
Cartel de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut 2025 - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 13:19
   PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el programa de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut --del 5 al 8 de septiembre--, patrona de la ciudad, con el objetivo de consolidar esta celebración como gran cita del verano.

   La regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha detallado en rueda de prensa las diversas actividades que se realizarán con motivo de las celebraciones:

   - Viernes 5 de septiembre, de 20.00 a 02.00 horas: Concierto en el Parque de la Feixina de varios DJ, como Jaume Colombás, SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz.

   - Sábado 6 de septiembre, de 10.30 a 13.00 horas: Fiesta infantil en la pista deportiva de la plaza de los Patines, que incluirá dos talleres de pintacaras, dos de degloboflexia, dos de máscaras y una actuación musical infantil --dos pases de 30 minutos cada uno--.

   - Sábado 6 de septiembre, de 18.30 a 00.30 horas: Concierto en el Parc de la Mar con actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes.

   - Domingo 7 de septiembre, a las 18.30 horas: Encuentro en la plaza de los Patines.

- Domingo 7 de septiembre, a las 19.00 horas: Ofrenda floral hacia la Basílica de Sant Miquel, organizada por la Federació de Veinats de Sa Ciutat de Palma.

   - Lunes 8 de septiembre, a las 19.00 horas: Misa solemne de la Mare de Déu de la Salut, presidida por el obispo Sebastià Taltavull en la Basílica de Sant Miquel.

