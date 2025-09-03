Concierto en el Parc de la Mar este sábado por la patrona de Palma: cortes de tráfico y desvíos de autobuses

Cartel de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos evitar el vehículo privado por el Paseo Marítimo y usar el transporte público

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT Palma) han preparado dispositivos especiales para este fin de semana con motivo del concierto que se celebrará en el Parc de la Mar por las fiestas de la Mare de Déu de la Salut.

El concierto, con las actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes, comenzará a las 18.30 horas de este sábado y se alargará hasta las 00.30 horas.

A partir de este viernes, entre las 23.00 y las 00.30 horas del día siguiente, se cerrará la avenida Adolfo Suárez en dirección a Porto Pi para llevar a cabo los preparativos y trabajos previos al evento. Al mismo tiempo, el sábado 6 de septiembre, se producirá el corte en la avenida Adolfo Suárez en dirección al aeropuerto, entre las 00.30 y las 02.00 horas.

El día del concierto a partir de las 12.00 horas y hasta las 04.00 horas del domingo la avenida permanecerá cerrada en ambos sentidos, tanto en dirección a Porto Pi como al aeropuerto.

En cuanto a los aparcamientos, el Parc de la Mar cerrará la salida por la autovía el viernes, entre las 23.00 y las 00.30 horas, y el sábado, entre las 12.00 y las 04.00 horas del día siguiente.

Por otra parte, la línea 25 de la EMT será desviada desde las 12.00 horas del mediodía del sábado hasta las 4.00 de la madrugada del domingo. Debido al corte en la avenida Adolfo Suárez en dirección a Porto Pi, la línea circulará por un recorrido alternativo que incluirá Porta des Camp, Avenidas y la plaza de la Reina. Durante este período se suprime la parada 1982 (Parc de la Mar - Catedral).

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos evitar la circulación en vehículo privado por el Paseo Marítimo y aconseja usar el transporte público a las personas que quieran asistir al concierto.