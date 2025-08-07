Concluye la renovación del alumbrado del parque Joaquim Fuster, en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha concluido el proyecto de renovación del alumbrado público en el parque Joaquim Fuster, ubicado en Playa de Palma.

La intervención ha consistido en la sustitución completa del sistema de iluminación anterior, que se encontraba en mal estado y cuyo mantenimiento resultaba complejo debido a la inaccesibilidad de los antiguos soportes de luz de gran altura, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Con esta intervención se ha mejorado significativamente el nivel de luminancia existente, dotando a la zona de niveles lumínicos más adecuados y uniformes, garantizando así una distribución homogénea en todo el parque.

Para ello, se han retirado las luminarias antiguas y se han instalado nuevas con tecnología LED, más eficientes y sostenibles. Además, en el marco de este proyecto se han incorporado 12 nuevos puntos de luz distribuidos estratégicamente, y se han reforzado las zonas de las pérgolas.

Toda la instalación ha sido diseñada y ejecutada conforme a la normativa vigente, asegurando un alumbrado público más moderno y eficiente. El presupuesto total destinado a esta mejora ha sido de 32.369 euros.