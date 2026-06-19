Condenado por abusar sexualmente de su hija menor en Eivissa

El condenado, en la Audiencia Provincia. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes a dos años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad en reiteradas ocasiones en Eivissa.

Las partes han llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio y el ahora condenado no ingresará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cinco años y de completar una indemnización de 30.000 euros de los cuales ya ha abonado 10.000. Además, se le ha retirado la patria potestad durante cuatro años.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de seis años de prisión pero se han tenido en cuenta los atenuantes de reparación del daño --el adelanto de parte de la indemnización-- y de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada en la fase de instrucción.

El hombre ha reconocido que entre julio y noviembre de 2019 en el domicilio en el que procesado y perjudicada convivían le sometió a tocamientos en algunas ocasiones. En una de ellas, la menor, quien entonces tenía 13 años, acudió a la cama de su padre porque tenía miedo de la oscuridad, momento en el que él aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual por primera vez.

En los meses posteriores la volvió a someter a tocamientos y le profirió comentarios de carácter sexual, alguno de ellos instándole a no contar nada a nadie. La menor, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido problemas psicológicos.