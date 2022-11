Condenado por amenazar a su pareja con cortarle el cuello y "pegarle varios tiros" en el restaurante en el que trabajaba

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a un hombre por amenazar a su pareja con cortarle el cuello y "pegarle varios tiros", en el restaurante en el que ella trabajaba en Palma.

Los hechos tuvieron lugar una noche de junio de 2021, sobre las 23.30 horas. El acusado inició una discusión con su pareja en el restaurante y la amenazó con matarla si avisaba a la policía. Además le amenazó con dispararle con una pistola que llevaba escondida en un ciclomotor.

El joven, que tenía antecedentes por otros delitos, fue detenido por estos hechos. Al día siguiente un Juzgado dictó una orden de protección en favor de la víctima.

Un Juzgado de lo Penal lo condenó a seis meses de cárcel, y le impuso también una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima, su domicilio y lugares de trabajo, con prohibición de comunicación, durante un año.

El acusado recurrió esta sentencia alegando que no pudo acudir al juicio porque estaba de baja médica. Señalaba que el abogado que le había representado en el juicio no conocía esta circunstancia y que por eso no pudo indicarlo. El juicio se celebró sin él.

El recurso también pretendía lograr una atenuante por consumo de alcohol y pedía suspender la condena o sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad.

Los magistrados de la Audiencia avalan el criterio del Juzgado y confirman la sentencia deinstancia.