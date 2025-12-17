Condenado a un año de cárcel por abusar sexualmente de su hija menor en Palma

El condenado, durante el juicio. - EUROPA PRESS
PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha reconocido este miércoles haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Palma y ha aceptado una condena a un año de prisión.
El acusado ha llegado a un acuerdo con Fiscalía y acusación particular antes del juicio este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y no tendrá que entrar en prisión ya que no tiene antecedentes computables y, además, se ha comprometido a abonar a la víctima una indemnización de 1.000 euros --a razón de 50 euros al mes durante 20 meses-- y a hacer un curso de educación sexual.
El procesado, además, no podrá acercarse a su hija durante los próximos tres años.
El ahora condenado, finalmente, ha admitido que en junio de 2021 quedó con su hija, que vivía en un centro y tenía permiso, y la invitó a ir a su casa. Allí la sometió a tocamientos y le dio un beso en la boca sin su consentimiento.
El hombre ya había sido condenado anteriormente en 2009 y 2013 por un delito de violencia doméstica y de género y en 2018 por hurto.
La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuera condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros.