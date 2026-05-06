Condenado a dos años de prisión por agredir y violar a una mujer en Capdepera

El acusado, este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

La magistrada ha suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que no deberá entrar en la cárcel PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a un hombre por agredir y violar a una mujer con la que mantenía una relación de amistad en Capdepera (Mallorca).

El procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado el acuerdo de conformidad alcanzado este miércoles por las partes, de modo que no se ha llegado a celebrar el juicio.

Aunque en un primer momento la Fiscalía solicitaba que fuese condenado a ocho años de prisión como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de agresión sexual, finalmente ha rebajado la pena al contemplar las circunstancias atenuantes de intoxicación etílica y de dilaciones indebidas.

Finalmente ha sido condenado a dos años de prisión por la violación y a una multa de unos 540 euros por el delito de lesiones. También se le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 20.000 euros.

La magistrada, a petición del letrado de la defensa y con la conformidad de la fiscal y la acusación, han suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que no deberá entrar en la cárcel.

Esta decisión está condicionada a que el hombre no vuelva a delinquir, a que pague la cantidad exigida como responsabilidad civil y que se someta a un programa de deshabituación de sus adicciones y de igualdad de género.

EL RELATO DE HECHOS

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron sobre la tarde del 11 de febrero de 2021 en Capdepera. El acusado y la víctima, que mantenían una relación de amistad, paseaban cuando iniciaron una discusión.

En un momento dado, él le propinó un empujón y la agarró con fuerza del cuello y del cabello. Después continuaron hasta casa del sospechoso, cuando ante su negativa de mantener relaciones sexuales la volvió a agredir y la violó.

Pese a que la mujer le rogó que parara, no hizo caso. En un momento dado ella lanzó contra el agresor una papelera que tenía a mano, a lo que él respondió con reiteradas patadas.

Después la volvió a violar hasta que llegaron al domicilio unos agentes de la Policía Local de Capdepera que habían sido alertados por los vecinos al escuchar los gritos de la víctima.