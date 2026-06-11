Condenan a penas de hasta tres años de cárcel a los diez acusados de integrar una red de tráfico de drogas en Menorca

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a penas de entre dos y tres años de prisión a los diez acusados de integrar una red de tráfico de drogas asentada en Menorca.

Los procesados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes del inicio del juicio, que pese a que estaba previsto para la mañana de este jueves no se ha llegado a celebrar.

Tras reconocer su implicación de los hechos, ocho han sido condenados a dos años de prisión como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Las penas más elevadas, de tres años de cárcel, ha sido para un matrimonio implicado en la trama, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

De los diez acusados, hay ocho a los que se les ha suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que no deberán entrar en prisión. Los dos restantes están pendientes de la decisión del tribunal, dado que tienen antecedentes penales, y no está claro todavía si ingresarán o no en la cárcel.

La Fiscalía ha rebajado sus pretensiones, dado que inicialmente solicitaba que cada uno de ellos fuera condenado a cinco años y medio de prisión y al pago de sendas multas de 20.000 euros.

SUMINISTRADORES, INTEMEDIARIOS Y VENDEDORES

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre junio y noviembre de 2019. Entre los procesados había cinco suministradores de estupefacientes, tres intermediarios y dos vendedores finales.

El cabecilla de la red se dedicaba a suministrar la droga, principalmente cocaína, a otros dos acusados, apodados 'Arquímedes' o 'el Negro' y 'Naranjito', respectivamente.

Estos después la repartían entre los distintos compradores en connivencia con otros dos intermediarios, uno de ellos apodado 'Chencho'. Otros dos encausados se encargaban de distribuir otro tipo de sustancias como ketamina y speed a los dos vendedores, uno de ellos conocido como 'Hulk'.

En un momento dado, señala el representante del Ministerio Público, se produjeron deudas entre los miembros de la red que les obligó a cambiar de proveedores.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores sorprendieron a algunos de los sospechosos y registraron los domicilios de otros. Intervinieron diferentes cantidades de cocaína, MDMA, cannabis, ketamina valoradas en un total de 6,6 millones de euros.