Detenido el conductor ebrio de un camión por provocar un accidente múltiple con cinco heridos en la Ma-13

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor del camión que, bajo los efectos del alcohol, supuestamente ha provocado el accidente de tráfico que la mañana de este jueves ha dejado cinco heridos en la autopista Ma-13.

El siniestro ha ocurrido sobre las 08.45 horas justo antes de la salida de Son Fuster, en sentido Palma, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil.

Un camión ha chocado contra varios vehículos --siete se han visto implicados-- y han ocupado el carril central y derecho de la autopista, provocando retenciones de hasta cuatro kilómetros.

Según el SAMU 061, cinco personas han sido trasladadas a los hospitales Son Espases, Son Llàtzer y Juaneda, dos en estado menos grave y tres en estado leve. Otras 12 personas han recibido atención sanitaria y han sido dadas de alta en el lugar del accidente.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente múltiple.

Los agentes desplazados hasta el lugar del siniestro, al observar que el conductor del camión implicado presentaba evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, le han sometido a una etilometría.

Fuentes próximas a las pesquisas han confirmado a Europa Press que el hombre ha dado positivo, por lo que una de las posibles causas del accidente es que haya perdido el control del vehículo debido a su estado de ebriedad.

El hombre, de 63 años y origen sudamericano, ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave.

Tras la intervención de los servicios de emergencias y la retirada de los vehículos, según han indicado desde la DGT, el tráfico ha recuperado la normalidad en la autopista.