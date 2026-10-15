Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol colisiona contra una valla de obra en la carretera de Sóller

Investigan a un conductor que sufrió un accidente en la carretera de Sóller triplicando la tasa de alcohol - POLICÍA LOCAL

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un conductor que sufrió un accidente en la carretera de Sóller cuando triplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 02.45 horas del pasado domingo, cuando el 092 recibió un aviso sobre un siniestro vial.

Al llegar a la carretera de Sóller, a la altura del IES Son Pacs, los agentes localizaron un coche detenido en el margen derecho de la vía, en dirección a Palma.

El turismo presentaba graves daños en la parte delantera y el cárter completamente roto, lo que había provocado una fuga de aceite que acabó esparcido sobre el asfalto.

Según el informe técnico elaborado por los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), el conductor circulaba hacia el centro de la ciudad cuando perdió el control del coche, se desvió hacia el lado derecho y colisionó contra la acera y una valla metálica de obra.

El hombre, de 47 años y nacionalidad española, reconoció que había consumido alcohol y que, tras la colisión, había movido el coche hasta el arcén para evitar entorpecer la circulación del resto de vehículos.

Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,85 miligramos por litro (mg/l) de aire espirado, cifra que multiplica por más de tres el límite administrativo permitido y supera el umbral penal. Aunque fue informado de su derecho a someterse a una prueba de contraste en un centro sanitario, declinó la posibilidad de forma voluntaria.

Dadas las circunstancias, se le informó de su condición de investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial y el turismo fue retirado por una grúa municipal debido a los desperfectos mecánicos que le impedían circular.