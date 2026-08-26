Una conductora pierde el control de su coche y arrolla nueve motos que estaban aparcadas en una calle de Palma

Un coche arrolla nueve motos que estaban aparcadas en una calle de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una conductora que perdió el control de su coche y tiró nueve motos que estaban estacionadas en la vía pública.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 16.00 horas del pasado domingo en la confluencia entre la avenida Sant Ferran y la calle Pasqual Ribot.

Una patrulla policial que estaba trasladando a un detenido pasó por el lugar y observó que se había producido un accidente de tráfico. La conductora, una mujer española de 56 años, no se encontraba herida, por lo que tan solo se solicitó la presencia de los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) para instruir el atestado.

De acuerdo con la investigación, basada en la inspección ocular y las manifestaciones recabadas, la conductora circulaba por el carril derecho de la avenida cuando, a la altura del número 24, se desvió de forma repentina hacia el aparcamiento y chocó contra una de las motocicletas allí estacionadas.

Según un testigo, en lugar de detenerse definitivamente, la mujer dio marcha atrás, impactando sucesivamente contra otras ocho motos, las cuales cayeron en efecto dominó a pesar de estar correctamente aparcadas en la zona habilitada.

Al ser interrogada, la conductora dijo que se había visto deslumbrada por los rayos del sol, lo que le hizo perder el control. Asimismo, justificó que venía de trabajar, que no había comido nada en todo el día y que, dado que padece diabetes, podría haber sufrido una bajada de azúcar justo antes del impacto.

La mujer dio negativo en la prueba de alcoholemia. La UVAC instruyó las diligencias preventivas correspondientes por accidente de tráfico e informó a las partes de los trámites a seguir.