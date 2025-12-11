Confirman la condena a cuatro años de prisión para los dos patrones de una patera llegada a Formentera

Archivo - Una patera llegada a Mallorca. - POLICÍA - Archivo

IBIZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Palma a dos patrones de una patera que fue interceptada en Formentera con 16 migrantes a bordo, cuatro de ellos menores.

La sentencia, según ha informado el TSJIB, considera probado que la embarcación, de tipo deportiva y condiciones precarias, zarpó desde Argelia la noche del 25 al 26 del pasado mayo con destino a España.

Esta carecía de los elementos exigibles de salvamento, seguridad, radioeléctricos y contra incendios, y excedía la capacidad máxima permitida. Ninguno de los ocupantes disponía de chalecos salvavidas, víveres, agua ni otros materiales de emergencia.

En sus fundamentos jurídicos, el Tribunal considera acreditado que se produjo "un acceso clandestino por vía marítima al territorio nacional de 14 personas procedentes de Argelia, quienes pagaron una suma de dinero por el viaje" y que los acusados fueron quienes "actuaron como pilotos de la embarcación".

Los magistrados señalan que el tipo agravado del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el peligro de la travesía que aplicó la Audiencia en su sentencia fue correcto dado el riesgo que entrañaba el hecho de que la embarcación estuviera sobrecargada de pasaje, no dispusiera de instrumentos de seguridad y los tripulantes viajaran en la bañera de la nave porque carecía de cabina".

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.